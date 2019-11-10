Певица Настя Задорожная поделилась радостной новостью в своем Инстаграм-аккаунте. Исполнительница, наконец, дождалась предложения руки и сердца.

Певица Настя Задорожная поделилась радостной новостью в своем Инстаграм-аккаунте. Исполнительница, наконец, дождалась предложения руки и сердца.На опубликованном снимке запечатлена рука артистки, на безымянном пальце которой красуется обручальное кольцо с бриллиантом. "ПАЙ-ДУ", – гласит надпись под фото.Поклонников известие о предстоящей свадьбе знаменитости очень обрадовало. Они начали наперебой поздравлять обожаемую артистку, ведь ни для кого не секрет, что это первый брак Насти. "Счастья тебе, дорогая Настена!💝🌹💫 Будь счастлива! От души!", "Ой, как здорово!", "Ура, счастья и любви😍", – не сдерживали своих эмоций впечатлительные фолловеры.Конечно, среди подписчиков Задорожной нашлись и язвительные пользователи. "Бабоньки, что выходит? Что Настька мужика себе нашла что ли? ШОК!!!", "Да замуж уже сходи и детей роди, звезда ты наша!!!", "Да ну, не верю", – не унимались злопыхатели.8 Ноя 2019 в 1:31 PST"Интересно кто избранник?", – поинтересовался фанат.Впрочем, этот вопрос волнует всех на протяжении полугода. Ведь именно столько длятся отношения актрисы с неизвестным мужчиной. Сама Анастасия не стремится выкладывать личную жизнь напоказ. Поклонники, тем временем, вне себя от любопытства. Всем интересно поскорее узнать, кто же смог завоевать сердце 34-летней красавицы.