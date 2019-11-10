В Курской области вечером в воскресенье, 10 ноября, столкнулись микроавтобус Peugeot, внедорожник SsangYong и КАМАЗ. Один человек погиб, 13 пострадали.

В Курской области вечером в воскресенье, 10 ноября, столкнулись микроавтобус Peugeot, внедорожник SsangYong и КАМАЗ. Один человек погиб, 13 пострадали.ДТП произошло на трассе Железногорск-Дмитриев. Рейсовый микроавтобус, следовавший по маршруту Курск-Брянск, столкнулся с внедорожником, который выехал на встречную полосу после столкновения с грузовиком.На месте погиб пассажир внедорожника, еще два человека из этой машины, а также пассажиров микроавтобуса госпитализированы. Они получили травмы легкой и средней степени тяжести, пишет ТАСС.