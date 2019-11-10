Доброта и смекалка – работники спасли собаку, использовав для этого экскаватор. Один из мужчин забрался в ковш и выудил из воды замерзшее животное, у которого уже не было сил, чтобы выбраться на сушу выбраться самостоятельно.

Строители, проводившие работы на территории Шарташского лесного парка в Екатеринбурге, пришли на помощь собаке, оказавшейся на грани гибели.Мужчины заметили, что животное провалилось в водоем. Оно пыталось выбраться на лед, однако не сумело этого сделать и обессилело.Рабочие подогнали к берегу экскаватор, после чего в ковш забрался один из мужчин, доставший замерзшую собаку из воды.Животное отогрели в салоне автомобиля, после чего собака ушла.По данным РИА Новости, руководство парка уже объявило о том, что планирует поощрить сотрудников, отличившихся при проведении импровизированной спасательной операции.