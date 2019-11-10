В инфекционки Краснодарского края госпитализирован уже 51 ребенок. Дети находятся в удовлетворительном состоянии.

В инфекционки Краснодарского края госпитализирован уже 51 ребенок. Дети находятся в удовлетворительном состоянии.В Кропоткинскую больницу отвезли 41 школьника, в Кавказскую центральную районную больницу – 10. Ребятам от 7 до 15 лет, их начали привозить из шести общеобразовательных школ города Кропоткина Кавказского района с подозрением на отравление со вчерашнего дня.Следственное управление СК по краю возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, передает ТАСС.