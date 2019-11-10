В Иране в воскресенье началось сооружение второго энергоблока атомной электростанции Бушер.

В Иране в воскресенье началось сооружение второго энергоблока атомной электростанции "Бушер". Специалисты из госкорпорации "Росатом" установят во втором блоке реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000. Такие же установки будут работать и в третьем блоке АЭС, контракт на постройку которого был заключен в ноябре 2014 года.По плану, через десять лет проект "Бушер-2" начнет выдавать 2,1 тысячи МВт в национальную энергосистему Ирана.Россия гарантирует иранскому заказчику соответствие реакторных установок высоким требованиям безопасности, их сервисное обслуживание, а также поставку ядерного топлива, пишет РИА Новости.Работающий с 2011 года первый энергоблок АЭС произвел несколько десятков миллиардов киловатт-часов электроэнергии для энергосистемы Ирана.