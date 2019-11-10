10-летний мальчик умер после тренировки на салехардском картодроме (ЯНАО). Аварии не было, просто школьник почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но несмотря на усилия медиков, ребенок скончался в машине.
10-летний мальчик умер, тренируясь на салехардском картодроме (ЯНАО). Аварии не было, просто школьник почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но несмотря на усилия медиков, ребенок скончался в машине.
Предположительно причиной смерти стала остановка сердца. Правоохранительными органами проводится проверка.
Картодром временно закрыли "по техническим причинам", передает РИА Новости.