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<a href="https://33live.ru/novosti/10-11-2019-v-salexarde-u-shkolnika-na-kartodrome-ostanovilos-serdce.html" target="_blank">В Салехарде у школьника на картодроме остановилось сердце</a> - 10-летний мальчик умер после тренировки на салехардском картодроме (ЯНАО). Аварии не было, просто школьник почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но несмотря на усилия медиков, ребенок скончался в машине.