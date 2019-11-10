Вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию одного из радикальных лидеров Игоря Мазура (Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона, запрещена в РФ).

Вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию одного из радикальных лидеров Игоря Мазура ("Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона", запрещена в РФ).В своем Facebook политик обратила внимание, что задержание Мазура – исключительно техническое выполнение Польшей международных обязательств. А на самом деле он гражданский активист и жертва восточных соседей. И Госевская собирается лично отстаивать его невиновность.Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович пообещал, что судьба Мазура будет решена в соответствии с международным правом. Министр добавил, что польские пограничники не знают поводов объявления в розыск Интерполом, сейчас эти причины устанавливаются, передает РИА Новости.Мазура задержали в субботу на основании запроса из России. В 2014 году он руководил формированием "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) в Киевской области и был активным участником беспорядков в Киеве. Участвовал в операции в Донбассе.