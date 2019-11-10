В Сети активно обсуждается визит Прохора Шаляпина к бывшей девушке Татьяне Гудзеевой. Он приходил навестить своего предполагаемого сына.

В Сети активно обсуждается визит Прохора Шаляпина к бывшей девушке Татьяне Гудзеевой. Он приходил навестить своего предполагаемого сына.Многие подумали, что певец вернулся к экс-возлюбленной. Но сам музыкант эти слухи опроверг. Он утверждает, что это дружеский визит."Не понимаю, почему Татьяна выставила эту фотографию. Так что вопросы к ней, чего она этим добивается. А вот комментариев по этому поводу дать не могу", – поведал в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.Сложившуюся ситуацию прокомментировала и возлюбленная артиста Виталина. На вопрос о расставании с Прохором она лишь рассмеялась, отметив, что у нее такой информации точно нет.По словам Цымбалюк-Романовской, у нее есть всего две версии происходящего. "Первая и самая вероятная – это реклама детских кроваток. А вторая, что Прохор зашел по-дружески."Он просто такой человек, что стремится помогать всем своим женщинам", -заявила светская дива.Пока девушка ожидает результатов ДНК-теста на подтверждение отцовства Шаляпина. Он будет готов через пару недель.12 Окт 2019 в 3:18 PDT"Если это действительно его сын, то я поддержу и отнесусь положительно к его благому намерению помогать ребенку", – заверила Виталина.