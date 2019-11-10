10 ноября мы чествуем всех, кто стоит на страже общественного порядка, занимается оперативно-розыскной деятельностью, противостоит коррупции и наркомании, ведет профилактическую работу с гражданами.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!От имени депутатского корпуса Владимирской области поздравляю вас с профессиональным праздником.10 ноября мы чествуем всех, кто стоит на страже общественного порядка, занимается оперативно-розыскной деятельностью, противостоит коррупции и наркомании, ведет профилактическую работу с гражданами.Управление внутренних дел по Владимирской области не только профессионально выполняет служебные обязанности, но и реализует в 33-м регионе множество социально значимых проектов. В их числе конкурсы и акции, направленные на укрепление правовой культуры наших земляков, формирование здорового образа жизни, патриотическое воспитание.Профессиональный праздник – отличный повод сказать всем вам спасибо за добросовестную службу, мужество, человечность.Здоровья вам, счастья и мира всем близким людям!Председатель Законодательного Собрания Владимирской областиВ.Н. КиселёвВладимир Киселёв поздравил сотрудников органов внутренних дел с праздником