Задержанный накануне польскими пограничниками украинский националист Игорь Мазур передан на поруки генеральному консулу Украины в Люблине. На польской границе Мазура задержали по причине розыска через Интерпол, стоит вопрос о его экстрадиции в Россию.

Задержанный накануне польскими пограничниками украинский националист Игорь Мазур передан на поруки генеральному консулу Украины в Люблине. На польской границе Мазура задержали по причине розыска через Интерпол, стоит вопрос о его экстрадиции в Россию.Задержанный — один из лидеров украинской националистической организации УНА-УНСО (запрещена в России). В 2014 году он руководил формированием "Правого сектора" (запрещен в России) в Киевской области и был активным участником беспорядков в Киеве. Участвовал в боевых действиях в Донбассе.По словам украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, суд об избрании Мазуру меры пресечения, запланированный на 11 ноября, не состоится. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса Мазур будет проживать в генеральном консульстве.Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович ранее пообещал, что судьба Мазура будет решена в соответствии с международным правом. Вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевская выступила против экстрадиции Мазура в Россию, назвав его задержание исключительно техническим выполнением Польшей своих международных обязательств.В 2014 году Следственный комитет России сообщил, что члены УНА-УНСО организовали банду, участвовавшую в боевых действиях против федеральных сил на стороне чеченских сепаратистов в 1994-1995 годах. По данным российских следователей, среди руководителей этой банды был Мазур, также в нее входили украинские националисты Олег Тягнибок и Дмитрий Ярош, передает РИА Новости.