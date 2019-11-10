Сегодня жители Карабаново собрались на согласованный митинг против новых зон для производственных объектов и против демонтажа проездной арки.

Сегодня жители Карабаново собрались на согласованный митинг. Местных жителей беспокоит появление в нем промышленных зон , которых прежде в городе не было.Карабановцы опасаются, что это делается для размещения в городе мусорного завода и завоза отходов из Москвы. Население Карабанова выступает категорически против такого сценария, о чем и намерено заявляют на митинге. Люди вышли на главную площадь города, чтобы призвать местные власти отменить публичные слушания по правилам землепользования и застройки.Второе требование жителей - сохранить исторический тоннель под железной дорогой, вокруг которого в этом году начались земляные работы. Напомним летом 2019 года справа и слева от исторической арки в Карабаново стали срывать железнодорожную насыпь. Сейчас на митинге несколько сотен человек. Все подробности в наших выпусках "Вестей"