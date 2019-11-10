Сегодня в городе Карабаново Александровского района Владимирской области жители собрались на согласованный митинг против новых зон для производственных объектов и против демонтажа проездной арки.

Сегодня жители Карабаново собрались на согласованный митинг. Местных жителей беспокоит появление в нем промышленных зон , которых прежде в городе не было.Карабановцы опасаются, что это делается для размещения в городе мусорного завода и завоза отходов из Москвы. Население выступает категорически против такого сценария, о чем и намерено заявляют на митинге. Люди вышли на главную площадь города, чтобы призвать местные власти отменить публичные слушания по правилам землепользования и застройки. Участки под мусор выбраны не правильно до жилых домов 100 и 500 метров. Хотя по нормативам положено 1000 метров. Борьба за чистый воздух переходит границы, руководителю инициативной группы, матери троих детей угрожали, пришлось нанять охрану для детей. Небольшой город с населением 15 000 человек , буквально стоит на ушах. Такой явки на митинг ни кто не ожидал. Представителей администрации города на митинге не было.Второе требование жителей - сохранить исторический тоннель под железной дорогой, вокруг которого в этом году начались земляные работы. Напомним летом 2019 года справа и слева от исторической арки в Карабаново стали срывать железнодорожную насыпь. Сейчас на митинге несколько сотен человек. Жители настроены решительно, митинг организовали сами, на личные средства, будут дальше бороться.Все подробности в наших выпусках "Вестей"