В Москве на 39-м году жизни умер промоутер Павел Пичугин, известный также как Паша Фейсконтроль. Факт смерти Пичугина подтвердил его друг - музыкант Андрей Ширман (DJ Smash).

В Москве на 39-м году жизни умер промоутер Павел Пичугин, известный также как Паша Фейсконтроль. Факт смерти Пичугина подтвердил его друг — музыкант Андрей Ширман (DJ Smash).Сообщалось, что причиной смерти стала остановка сердца, и что Пичугин перед этим был на свадьбе у одного из коллег. Однако еще один знакомый Паши Фейсконтроля, музыкант Дмитрий Ежиков, сообщил телеканалу "360" несколько другую версию.По его словам, Пичугин "точно нигде не тусовался, не гулял", а был дома, один. Ему стало плохо, он вызвал скорую. Помочь ему не успели.Сказать точно пока еще ничего нельзя, добавил Ежиков, но врачи говорили о подозрении на тромбоз, так как Пичугин недавно перенес операцию на колене.