Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о продолжении боевых действий в Нагорном Карабахе несмотря на соглашение, которое он подписал вместе с президентами России и Азербайджана ..

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о продолжении боевых действий в Нагорном Карабахе несмотря на соглашение, которое он подписал вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Лидеры договорились о полном прекращении огня в зоне конфликта.В документе также говорилось о размещении на линии фронта порядка двух тысяч российских миротворцев, которые уже выдвинулись в регион. Стороны также обязались произвести обмен военнопленными, сообщает телеканал "".