Эпидемиолог Александр Выгоняйлов рассказал, что можно использовать для защиты от вирусов вместо медицинских масок. По словам эксперта, для этого подойдут шарф или платок. Выгоняйлов ..

Эпидемиолог Александр Выгоняйлов рассказал, что можно использовать для защиты от вирусов вместо медицинских масок. По словам эксперта, для этого подойдут шарф или платок.Выгоняйлов пояснил, что маска лишь защищает человека от большой "порции" вируса, достаточной для заражения. Но таким же барьером могут быть обычные шарф и платок, если закрыть ими дыхательные органы. Но до них нельзя дотрагиваться руками. Кроме того, их нужно будет часто стирать, сообщает