Коронавирус в России не отступает. Суточный прирост больных составил 20 977.

Коронавирус в России не отступает. Суточный прирост больных составил 20 977.Большинство случаев – 5 902 – зарегистрировали в Москве. Далее идет Санкт-Петербург, где диагноз поставили 1 485 жителям. На третьей строчке находится Московская область с 685 инфицированными.В оперативном штабе рассказали, что вирус сразил жителей 85 регионов России. У 25,4% из заболевших нет ярко выраженных симптомов. Выздоровели 15 600 человек, скончались 368 граждан.Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом сегодня в стране составляет 1,81 миллиона. Победили коварную болезнь 1,35 миллиона россиян. Умерли от коронавируса нового типа 31,16 тысячи граждан.Кандидат медицинских наук Максим Гультяев рассказал, что в следующем году COVID-19 . Однако с течением времени люди смогут приспособиться к нему.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал некоторых губернаторов, которые не приняли необходимые меры в борьбе с пандемией. Они должны были ввести ограничения, но не сделали этого.Чтобы защититься от коронавируса, необходимо соблюдать простые правила. Нужно избегать мест массового скопления людей, носить средства защиты в транспорте и магазине, регулярно мыть руки и .