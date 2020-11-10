Распоряжение о назначении подписал Владимир Сипягин.

Глава региона Владимир Сипягин назначил Ольгу Стогову заместителем директора департамента регионального развития и начальником управления планирования этого ведомства. Ранее она исполняла обязанности председателя комитета экономразвития в обладминистрации. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.Галина Мардаш, до этого руководившая экспертно-аналитическим управлением, стала первым замом директора департамента предпринимательства.Напомним, что в конце октября руководить департаментом регионального развития назначили , а на департамент предпринимательства поставили