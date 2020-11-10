В связи с возросшей потребностью в специализированных койках для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией продолжается развёртывание дополнительных мест в инфекционных госпиталях.
В связи с возросшей потребностью в специализированных койках для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией продолжается развёртывание дополнительных мест в инфекционных госпиталях.
9 ноября в инфекционном госпитале Петушинской районной больницы было развёрнуто 30 коек, 20 из них – с кислородом.
Таким образом, сейчас в региональной системе здравоохранения функционирует 1264 ковидных койки, в том числе 697 – с кислородом, 230 – с аппаратами искусственной вентиляции лёгких, 148 коек – реанимационные.
Инфекционные госпитали региона оснащены всем необходимым для качественного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.