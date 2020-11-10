Нижняя палата парламента на пленарном заседании во вторник, 10 ноября, утвердила кандидатуры на министерские посты. Их внес на рассмотрение глава правительства Михаил Мишустин.

Нижняя палата парламента на пленарном заседании во вторник, 10 ноября, утвердила кандидатуры на министерские посты. Их внес на рассмотрение глава правительства Михаил Мишустин.Министр энергетики Александр Новак переходит на должность зампреда правительства. Его место займет Николай Шульгинов.Александр Козлов возглавит Министерство природных ресурсов и экологии, Виталий Савельев – Министерство транспорта, Ирек Файзуллин – строительства и ЖКХ. Вопросами развития Дальнего Востока и Арктики займется Алексей Чекунков.Госдума рассматривала кандидатуры с понедельника. Претенденты на министерские посты провели встречи с профильными комитетами и фракциями нижней палаты.В соответствии с поправками к Конституции, у парламента появились дополнительные полномочия при формировании кабинета министров. Теперь члены правительства назначаются только после согласования с законодателями."Наряду с этим выросла и ответственность Государственной думы за принимаемые решения и за работу правительства", – отмечал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.Президент России Владимир Путин в понедельник, 9 ноября, отправил в отставку трех министров. Должностей лишились глава Минтранса Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и руководитель Минстроя Владимир Якушев. Также глава государства увеличил число вице-премьеров до десяти.