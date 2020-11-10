За минувшие сутки никто не умер.

За сутки в регионе диагноз Covid-19 поставили ещё 114 жителям области, сообщает портал стопкоронавирус.рф.Из них: 19 во Владимире, 13 в Муромском, 12 в Гусь-Хрустальном, 10 в Ковровском, 8 в Юрьев-Польском, 8 в Александровском, 7 в Петушинском, 6 в Кольчугинском районах, 6 в г. Радужный, 6 в Гороховецком, 5 в Камешковском, 4 в Суздальском, 4 в Вязниковском, 3 в Селивановском, 2 в Собинском, 1 в Меленковском районах.Отмечается, что за минувшие сутки никто во Владимирской области от Covid-19 не умер. Выздоровели и выписаны - 112 человек. За период первой и второй волн в регионе положительный диагноз поставлен 10680 пациентам. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией - 277 человек. Всего за 2020 год побороли болезнь 7920 владимирцев.