Ранее администрация областного центра сообщала, что при необходимости готова скорректировать интервалы работы объекта.

В начале ноября «АиФ Владимир» , что на пересечении улиц Верхняя и Нижняя Дуброва заработал новый светофор. Практически сразу после ввода объекта в эксплуатацию на перекрёстке появились пробки.На место выехали сотрудники ГИБДД Владимира, которые обследовали работу «трёхглазого». Как сообщают в ведомстве, по результатам проверки в мэрию областного центра направлены предложения по оптимизации работы регулировщика движения.Добавим, что ранее администрация Владимира писала, что при необходимости готова скорректировать интервалы.