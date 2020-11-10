Телефоны 42-летний фигурант сдал в ломбард, а деньги потратил.

Житель Гороховецкого района заказал в интернете несколько дорогих телефонов. Гаджеты пришли по почте, а спустя некоторое время продавцы получили уведомление, что покупатель хочет оформить возврат.Назад, вместо смартфонов, они получили в посылке канцелярские принадлежности, сок, чай, конфеты. Ущерб составил 250 000 рублей.«Подозреваемый был задержан в Смоленской области. Телефоны 42-летний фигурант сдал в ломбард, а деньги потратил», - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Материалы направлены в суд.