Представители МЧС назвали перекрести и автобусные остановки самыми опасными участками автомобильных дорог в зимнюю пору. Их рекомендуют проезжать с особой осторожностью. Специалисты ..

Представители МЧС назвали перекрести и автобусные остановки самыми опасными участками автомобильных дорог в зимнюю пору. Их рекомендуют проезжать с особой осторожностью.Специалисты пояснили, что в этих местах часто тормозят автомобили, из-за чего они становятся более скользкими. Особенно опасными эти участки становятся тогда, когда их покрывает снегом или льдом. Автомобилистам рекомендуют снижать перед ними скорость и увеличить дистанцию между машиной и другими участниками движения, передает "".