Михаил Мишустин по видеосвязи провел заседание президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Во время совещания премьер-министр раскритиковал некоторых губернаторов, которые не предприняли должных мер по борьбе с распространением коронавируса.

Михаил Мишустин по видеосвязи провел заседание президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Во время совещания премьер-министр раскритиковал некоторых губернаторов, которые не предприняли должных мер по борьбе с распространением коронавируса.Ситуация с коронавирусом в России пока остается тяжелой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрия Песков 9 ноября. Представитель Кремля также отметил, что власти уделяют особое внимание субъектам страны, в которых наблюдается большая нагрузка на систему здравоохранения.Позже Михаил Мишустин объяснил сложную ситуацию в некоторых регионах. По его словам, "не все губернаторы воспользовались полномочиями". Они были должны ввести необходимые ограничения, но этого не сделали.Премьер-министр подчеркнул: в регионах, руководители которых вовремя объявили о мерах по борьбе с распространением коронавируса, эпидобстановка находится под контролем. Он напомнил оперативным штабам, что необходимо анализировать происходящее в субъекте и на основе полученных данных принимать решения.Напомним, полгода назад Владимир Путин дал губернаторам дополнительные права: они могут самостоятельно вводить некоторые ограничения, исходя из эпидобстановки в субъекте. Однако на прошлой неделе Мишустин, критикуя некоторых губернаторов, пояснил: главы регионов не имеют права закрывать границы. Это прерогатива Кремля.