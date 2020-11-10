Прокатился на общественном транспорте с риском для жизни. В нашу редакцию прислали видео, на котором подросток зацепился за лестницу троллейбуса. Зацепер катался на 8-м маршруте троллейбуса

Прокатился на общественном транспорте с риском для жизни. В нашу редакцию прислали видео, на котором подросток зацепился за лестницу троллейбуса. Зацепер катался на 8-м маршруте троллейбуса в районе педагогического института. Как отреагировали очевидцы инцидента неизвестно. Во всяком случае автор этой записи, по всей видимости, проехал мимо. Хотя такая опасная езда могла стоить подростку жизни. Прокомментировать