Об истории мемориального комплекса и в память о павших солдатах. Отдел краеведческих исследований “Центральной городской библиотеки” презентовал два сборника в честь 75-летия Победы.

Об истории мемориального комплекса и в память о павших солдатах. Отдел краеведческих исследований “Центральной городской библиотеки” презентовал два сборника в честь 75-летия Победы. Один из них посвящен мемориальному комплексу, который установлен на Князь-Владимирском кладбище. Как говорят краеведы, мемориал претерпевал изменения несколько раз. Последнее произошло в 70-х годах XX века. Любовь Сметанина, зав. отделом краеведческих исследований