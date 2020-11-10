Подмосковные хирурги из Истринской больницы чудом спасли 29-летнюю девушку, которую пронзил 11-сантиметровый стеклянный осколок. Он оказался в её левом лёгком после того, как она случайно ..

Подмосковные хирурги из Истринской больницы чудом спасли 29-летнюю девушку, которую пронзил 11-сантиметровый стеклянный осколок. Он оказался в её левом лёгком после того, как она случайно разбила локтем стекло.После обследования пациентку отправили на срочную операцию, которая длилась более полутора часов. Выяснилось, что инородный предмет застрял рядом с артерией и другими большими сосудами, что осложняло задачу медиков. У неё началось сильное кровотечение, а лёгкое перестало дышать. Убедившись, что стекло не закупорило сосуды, врачи осторожно извлекли осколок. Операция прошла успешно, но пациентке ещё предстоит долгое восстановление, сообщает интернет-издание "".