Злоумышленник с помощью специального устройства вскрыл замок транспортного средства, завел его и уехал в сторону Тверской области...
Сотрудники уголовного розыска УВД по САО совместно с коллегами из ОМВД России по Левобережному району г. Москвы задержали мужчину по подозрению в хищении транспортного средства.
В дежурную часть полиции поступило заявление от 66-летнего местного жителя. Мужчина сообщил о том, что неизвестный тайно похитил принадлежащий ему автомобиль стоимостью два миллиона рублей, который был припаркован на Смольной улице.
В результате отработки оперативной информации сотрудники полиции на территории Тверской области обнаружили похищенный автомобиль. Находившийся за рулем мужчина попытался скрыться от полицейских, однако, не справившись с управлением, он совершил ДТП.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний приезжий мужчина. Установлено, что злоумышленник с помощью специального устройства вскрыл замок транспортного средства, завел его и уехал в сторону Тверской области. Полицейскими похищенное авто изъято и будет возвращено владельцу.
Следствием ОМВД России по Левобережному району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по САО
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