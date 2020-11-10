Злоумышленник с помощью специального устройства вскрыл замок транспортного средства, завел его и уехал в сторону Тверской области...

Сотрудники уголовного розыска УВД по САО совместно с коллегами из ОМВД России по Левобережному району г. Москвы задержали мужчину по подозрению в хищении транспортного средства.В дежурную часть полиции поступило заявление от 66-летнего местного жителя. Мужчина сообщил о том, что неизвестный тайно похитил принадлежащий ему автомобиль стоимостью два миллиона рублей, который был припаркован на Смольной улице.В результате отработки оперативной информации сотрудники полиции на территории Тверской области обнаружили похищенный автомобиль. Находившийся за рулем мужчина попытался скрыться от полицейских, однако, не справившись с управлением, он совершил ДТП.Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний приезжий мужчина. Установлено, что злоумышленник с помощью специального устройства вскрыл замок транспортного средства, завел его и уехал в сторону Тверской области. Полицейскими похищенное авто изъято и будет возвращено владельцу.Следствием ОМВД России по Левобережному району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29