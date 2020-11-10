Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что минувшей протестующие граждане украли его личные вещи из его резиденции. Беспорядки начались после подписания соглашения о перемирии в ..

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что минувшей протестующие граждане украли его личные вещи из его резиденции. Беспорядки начались после подписания соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе.Документ был подписан накануне лидерами России, Азербайджана и Армении Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. В нем говорилось о прекращении огня с 10 ноября, взаимном обмене военнопленными и размещении в зоне конфликта российских миротворцев. После этого в Ереване начались беспорядки. Недовольные ворвались в здание правительства и устроили там погром, а затем направились к резиденции главы армянского кабмина, передаёт .