Роскомнадзор направил в Twitter требование разблокировать аккаунт Комитета защиты национальных интересов. Ограничительные меры в отношении этого сообщества в ведомстве рассматривают как попытку скрыть истинные мотивы действующих на территории России компаний-иностранных агентов.

Роскомнадзор направил в Twitter требование разблокировать аккаунт Комитета защиты национальных интересов. Ограничительные меры в отношении этого сообщества в ведомстве рассматривают как попытку скрыть истинные мотивы действующих на территории России компаний-иностранных агентов.Реакция со стороны официальных органов России на блокировку аккаунта Комитета защиты национальных интересов в Twitter не заставила себя ждать. Требования к американской платформе сформулировал Роскомнадзор.В ведомстве напомнили о недопустимости ограничения права российских граждан на доступ к объективной и достоверной информации. "Это попытка сокрытия истинных мотивов действий НКО и СМИ, выступающих в роли иностранных агентов", – оценили в РКН мотивы блокировки аккаунта Комитета защиты национальных интересов.Сообщество, напомнили в ведомстве, размещает независимые расследования фактов иностранного финансирования политической деятельности в нашей стране. Так, Комитет защиты национальных интересов выяснил, что на создание в России и других странах сети правозащитных хабов Еврокомиссия собирается выделить порядка 900 миллионов рублей.Прозападные СМИ и некоммерческие организации в России уже успели получить финансовой помощи на сумму свыше семи миллиардов. USAID выделило грант в 1,3 миллиарда рублей. Американский Национальный фонд демократии – 1,6 миллиарда. Совет министров северных стран – 120 миллионов рублей.Именно такие сделки становились объектами расследования Комитета защиты национальных интересов. Однако пользователи Twitter оказались лишены права узнавать эту информацию через эту платформу.