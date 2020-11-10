На сайте госкорпорации появился раздел с музыкой.

Госкорпорация Роскосмос открыла на сайте раздел с песнями своего гендиректора Дмитрия Рогозина.В разделе Песни о космосе можно прослушать онлайн, скачать и посмотреть клипы на песни Рогозина, его жены Татьяны и других авторов. Среди них композиции Рвем небо мы в клочья, Над Землей летит корабль, Не стреляй!.Ранее сообщалось, что песни Рогозина на День космонавтики в 2019 году прозвучали в Кремлевском дворце.В июне 2020 года Рогозин стал одним из создателей кантаты, посвященной Великой Отечественной войне. Для нее он написал стихи.