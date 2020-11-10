В настоящий момент наблюдается стремительный рост числа заболевших COVID-19. В народе это явление уже назвали второй волной коронавируса. Но будет ли третья? Ответ на этот вопрос дала иммунолог Ирина Ярцева.

В настоящий момент наблюдается стремительный рост числа заболевших COVID-19. В народе это явление уже назвали второй волной коронавируса. Но будет ли третья? Ответ на этот вопрос дала иммунолог Ирина Ярцева.В России стали выявлять по 20 тысяч зараженных коронавирусом каждый день, умирают в среднем по 300 пациентов в сутки. Об этом ранее предупреждали многие специалисты. Они безошибочно сообщили, что пик заболеваемости COVID-19 придется на ноябрь 2020 года. Стало быть, в следующие месяцы будет наблюдаться спад.По словам Ирины Ярцевой, новая вспышка коронавируса предположительно, произойдет в марте 2021-го. В этом случае COVID-19 можно сравнить с ОРВИ, волны которой обычно наблюдаются в осенний и весенний периоды.Однако эксперт не знает, сколько месяцев россиянам придется носить маски. Она считает, что этот вопрос необходимо задать властям. Ярцева отметила, что в сезон ОРВИ люди не используют средства индивидуальной защиты, поэтому задалась вопросом:"Зачем сейчас ходить в масках?"Стоит отметить, что ранее кандидат медицинских наук Максим Гультяев сказал, что четвертой волны коронавируса ждать не стоит. В скором времени COVID-19 станет обычным сезонным заболеванием, а система здравоохранения будет отлично подготовлена.