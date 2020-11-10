До Нового года осталось чуть больше 50 дней. Уже понятно, что эти праздничные дни в Москве будут не такими, как всегда, из-за пандемии коронавируса. Власти сделали заявление о работе заведений в новогоднюю ночь.

До Нового года осталось чуть больше 50 дней. Уже понятно, что эти праздничные дни в Москве будут не такими, как всегда, из-за пандемии коронавируса. Власти сделали заявление о работе заведений в новогоднюю ночь.С 13 ноября в Москве будут действовать новые ограничения из-за коронавируса. Так, в связи с усложнением эпидобстановки в столице было принято решение о частичном закрытии развлекательных заведений. Кафе, бары, клубы и рестораны не имеют права обсуживать посетителей с 23:00 до 6:00.Ограничения также коснулись театров, кинотеатров и концертных залов. Заполняемость зрителями не должна превышать 25%. А всех студентов вузов и школьников переводят на дистанционное обучение.По словам руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, в столице не планируется полное закрытие ресторанов, также не идет речи о полном локдауне. Однако в новогоднюю ночь точки общепита работать не будут.За последние сутки в Москве было зафиксировано 5 902 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 68 пациентов. Антирекорд по количеству выявленных случаев заражения за сутки: 9 ноября – 6 897. За все время в столице COVID-19 был обнаружен более чем у 480 тысяч жителей, умерли – 7 429.Ранее россиян . Новая вспышка будет наблюдаться, предположительно, в марте 2021 года. Эксперты успокаивают: четвертой волны не будет.