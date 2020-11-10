Сотрудники территориального отдела полиции на юго-западе Москвы переехали в новое здание на Нагорной улице...

В районном отделе полиции несет службу 131 сотрудник полиции, который обеспечивает безопасность более 54 тысяч жителей.Сотрудники территориального отдела полиции на юго-западе Москвы переехали в новое здание на Нагорной улице, вл. 6. Теперь отдел МВД России по району Котловка города Москвы представляет собой 3-этажный комплекс общей площадью более 5 тыс. кв.м, где созданы условия для несения службы, занятий по физической подготовке и отдыха столичных полицейских. В День сотрудника органов внутренних дел – 10 ноября, Мэр Москвы Сергей Собянин и начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов поздравили полицейских с профессиональным праздником и осмотрели новое здание.«В сложных условиях пандемии московская полиция проявила себя с самой лучшей стороны. Сотрудники полиции не допустили роста преступности и, часто рискуя своим здоровьем, выполняют множество непрофильных задач по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Спасибо за службу. Поздравляю с Днем сотрудника органов внутренних дел! – отметил Мэр Москвы Сергей Собянин. – Со своей стороны, Правительство Москвы продолжает реализацию программы улучшения материально-технической базы столичной полиции. За последние годы было отремонтировано и благоустроено порядка 200 объектов ГУ МВД России по городу Москве, построено 18 современных зданий. Сегодня мы передаем столичным полицейским новое здание отдела внутренних дел в Котловке. Его площадь – в 10 раз больше, чем те тесные помещения, в которых отдел вынужден был ютиться до недавнего времени».Новый отдел не только больше предыдущего по площади, но и полностью оснащен необходимым оборудованием, оргтехникой, мебелью и отвечает требованиям безопасности. Помещение получилось просторнее и функциональнее. Вход в отдел осуществляется через отдельно стоящий контрольно-пропускной пункт, прием граждан предусмотрен в помещениях на первом этаже, есть зона ожидания, также территория оборудована для приема маломобильных групп граждан. Внутри – дежурная часть, конференц-зал, кабинеты сотрудников полиции, а также подземный и технический этаж. В подземной части здания разместились зал борьбы и тренажерный зал, 25-метровый стрелковый тир на 4 рубежа и комната медицинской помощи. Предусмотрена и подземная парковка для служебного автотранспорта.Старое здание отдела располагалось среди жилых домов на улице Ремизова, а общая площадь составляла чуть более 500 кв.м.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве