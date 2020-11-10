В Роспотребнадзоре оценили эпидемиологическую обстановку в стране. Специалисты рассказали, сколько продлится рост заболеваемости коронавирусом.

В Роспотребнадзоре оценили эпидемиологическую обстановку в стране. Специалисты рассказали, сколько продлится рост заболеваемости коронавирусом.Представитель ведомства Наталья Пшеничная назвала ситуацию с коронавирусом в стране крайне нестабильной. По ее словам, увеличение числа инфицированных продолжится еще как минимум семь-десять дней.Пшеничная допустила, что пик пандемии в стране может растянуться. Это связано с тем, что в каждом российском регионе рост заболеваемости начался в разное время, сообщает РИА Новости.Отметим, что на пандемию влияет комплекс факторов. Среди них – погодные условия, соблюдение гражданами рекомендаций по профилактике, а также увеличение числа больных другими респираторными инфекциями.В Роспотребнадзоре призвали граждан не подвергать себя и родных риску и соблюдать правила защиты от COVID-19. Игнорирование элементарных мер позволит вирусу свободно циркулировать в обществе.По последним данным, общее число больных коронавирусом нового типа в России составляет 1,81 миллиона. За весь период вылечились и покинули больницы 1,35 миллиона граждан, умерла 31 тысяча пациентов.Ранее кандидат медицинских наук Максим Гультяев заявил, что со временем COVID-19 . Побороть вирус поможет вакцина. Специалист выразил надежду, что в следующем году большинство граждан привьются.