Служебная собака помогла раскрыть кражу из дачного домика. В деревне Кузнецы Собинского района неизвестные вломились в частное жилище, пока хозяйка ходила с родственницей за грибами.

Служебная собака помогла раскрыть кражу из дачного домика. В деревне Кузнецы Собинского района неизвестные вломились в частное жилище, пока хозяйка ходила с родственницей за грибами. Неизвестные вынесли из дома бытовые приборы и даже продукты с алкоголем. Руслана, родственница потерпевшей: Вернувшись, обнаружили, что вещи в доме стоят не на своих местах. Отсутствуют кое-какие электронные приборы, предметы