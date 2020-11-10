Пес привел к дому, в котором полицейские обнаружили похищенное имущество.

В середине октября в ОМВД России по Собинскому району поступило сообщение о краже, совершенной из дачного дома в деревне Кузнецы. Прибывшим на место сотрудникам полиции хозяйка дома рассказала, что некоторое время отсутствовала, а вернувшись, не обнаружила продуктов питания, алкоголя и некоторых предметов быта. Сумма причиненного ущерба составила около 30 000 рублей.Полицейские незамедлительно приступили к поискам подозреваемых. К мероприятиям была привлечена кинолог ЦКС УМВД России по Владимирской области Екатерина Моисеева со служебной собакой по кличке Юрмала.В течение нескольких часов полицейские проводили оперативно-розыскные мероприятия, опрашивали возможных очевидцев произошедшего. Кинолог вместе со своим четвероногим напарником обследовали местность. Спустя время пес привел к участку местных жителей, в доме у которых впоследствии была обнаружена часть похищенного имущества.Установлено, что фигуранты, увидев, что хозяйки нет дома, сняли окно, при помощи шуруповерта, и проникли внутрь, откуда и совершили кражу.В настоящее время в отношении подозреваемых, женщины 1981 г.р. и мужчины 1975 г.р., возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ.