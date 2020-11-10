Не забудьте включить телевизор!
Не забудьте включить телевизор!
- Деньги на ветер?
Сдали в кратчайшие сроки, но с большими нарушениями. Кто виноват, что спорткомплекс для курсантов в Радужном оказался непригодным?
- Как помочь животным?
Новый закон есть, а средств к его исполнению нет. В ЗакСобрании обсудили проблему контроля за бездомными животными.
- Как в прошлом веке.
Вместо газа - сплошные обещания. Ветеран войны из Александровского района обратилась к Президенту с просьбой провести топливо в деревню.