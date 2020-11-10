26 миллионов рублей из бюджета области превратились в пыль, причем в прямом смысле слова. Крытый спортивный комплекс в г. Радужный, построенный для курсантов кадетского корпуса оказался непригодным для занятий спортом.

26 миллионов рублей из бюджета области превратились в пыль, причем в прямом смысле слова. Крытый спортивный комплекс в г. Радужный, построенный для курсантов кадетского корпуса оказался непригодным для занятий спортом.Эти кадры сняты 1 сентября 2018 года во время торжественно открытия спортивного комплекса в г. Радужный. На них счастливые и довольные лица чиновников, рапортуют о сдаче объекта в рекордные сроки и первый товарищеский матч по мини-футболу. Крытый зал обошелся государству почти в 26 миллионов рублей. А так он выглядит сейчас. Из-за низкого качества стяжки пол превратился в бетонную кашу. Заниматься в таких условиях детям стало просто опасно для жизни. Директор Кадетской школы-интерната имени Пожарского Михаил Михайлов ситуацию комментировать не стал, сославшись на плотный график работыВ моем рабочем графике нет сегодня интервью телевидению, никто не пожелал с вами общаться, никто.Также Михайлов сообщил, что из-за санитарных правил журналистам и активистам ОНФ, которые и выявили многочисленные нарушения, вход на территорию школы теперь категорически запрещенНина Лобановская, активист регионального штаба ОНФ:- За свою долгую ревизорскую деятельность, я вижу впервые, что новое здание уже не выглядит как новое, а уже даже непригодно для эксплуатации через 2 недели,как был подписан акт выполненных работ ))Комплекс в 1100 квадратных метров возвела фирма "СК ПромТехнологии". Однако сразу же после сдачи объекта начались проблемыВладимир Борисов, главный инженер ГБУ ВО «Облстройзаказчик»:- В ходе эксплуатации выявилось, что имеется недостаток, полы пылили в спортзале, там футбольный зал хороший. Мы обратились к подрядчику за устранением этого дефекта.Подрядная организация в свою очередь не торопилась исполнять свои обязательства и в дело вмешался суд, который принял сторону заказчика и обязал "СК ПромТехнологии" устранить все нарушения. Исполнительный лист был направлен в отдел судебных приставов городаРадужный. Однако его исполнение закончилось очередной судебной тяжбой.Алексей Гоголев, юрист ГБУ ВО «Облстройзаказчик»:- Он достаточно долго был на получении, но после получения. Несмотря на изложение нашей позиции относительно возбуждения исполнительного производства,именно в ЗАТО г. Радужный мы получили постановление об отказе исполнительного производства.«Облстройзаказчик» уже передал документы в Нижегородскую область, именно там зарегистрировано ООО "СК ПромТехнологии", а незаконное на их взгляд постановление судебных приставовРадужного они намерены обжаловать. Суд состоится уже на этой неделе. Он и определит,какой именно территориальный отдел, по закону об исполнительном производстве, заставит недобросовестного подрядчика исправлять свои ошибки.Александр Сыпченко, Илья Хлудов, Семен Карпов Вести Владимир