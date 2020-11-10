Решение правосудия будет исполнять администрация Селецкого сельского поселения.

В селах Гавриловское, Туртино, Черниж, Лопатницы, Торчино, Тетерино, Омутское, Весь Суздальского района контейнерные площадки для сбора и вывоза мусора не соответствуют САНПиН. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Возле контейнеров отсутствовало ограждение, бордюры и твёрдое основание.По результатам проверки Суздальская районная прокуратура подала иск в суд. Надзорное ведомство требует оборудовать помойки по всем буквам закона. Фемида приняла сторону прокуроров. Решение правосудия будет исполнять администрация Селецкого сельского поселения.