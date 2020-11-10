Американская социальная сеть Twitter 9 ноября заблокировала аккаунт Комитета защиты национальных интересов. Это произошло после публикации о финансировании Евросоюзом сети правозащитных хабов в России.

Американская социальная сеть Twitter 9 ноября заблокировала аккаунт Комитета защиты национальных интересов. Это произошло после публикации о финансировании Евросоюзом сети правозащитных хабов в России.В ходе расследования Комитета защиты национальных интересов выяснилось, что Еврокомиссия выделит 900 миллионов рублей на создание в России и других странах сети правозащитных хабов. "Социальная сеть заблокировала данный материал на основании того, что он якобы нарушает "правила Твиттера", – говорится в заявлении комитета.Организация вела расследование с лета 2020 года. Комитет рассекретил намерения западных стран по "демократизации" нашей страны, сказано в заявлении.Для давления на Россию используются прозападные СМИ и некоммерческие организации. Они получают помощь из-за рубежа на сумму более семи миллиардов рублей.По данным комитета, на продвижение реформ в России USAID выделило грант в 1,3 миллиарда рублей. Американский Национальный фонд демократии – 1,6 миллиарда. Совет министров северных стран – 120 миллионов рублей.Более 277 миллионов выделено по линии структур Евросоюза на "продвижение демократических реформ" в России. Кроме того, США предоставили Украине 145 миллионов рублей для борьбы с российской "дезинформацией.Блокировкой аккаунта "Твиттер" пытается препятствовать распространению важной информации, нарушает принцип независимости СМИ и право россиян на получение правдивой информации, говорится в заявлении. Комитет потребовал от американской соцсети немедленно разблокировать аккаунт.