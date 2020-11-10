ОУР МО МВД России «Троицкий» по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Лысковой Татьяны Емельяновны, 1966 года рождения...

ОУР МО МВД России «Троицкий» по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Лысковой Татьяны Емельяновны, 1966 года рождения, которая 8 ноября 2020 года ушла из дома в городе Троицк и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 55-57 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.Была одета: пальто темно-болотного цвета, брюки черного цвета, ботинки черного цвета. При себе имела рюкзак бирюзового цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО8(926)941-46-57