ОУР УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Скорописова Ивана Сергеевича...

ОУР УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Скорописова Ивана Сергеевича, 1992 года рождения, уроженца г. Москвы, который 11 сентября 2020 года ушел из дома на Алтуфьевском шоссе и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 28-30 лет, рост 185 см., размер обуви 43, плотного телосложения, волосы русые, короткие, глаза голубые, носит очки в черной оправе.Был одет: черная крутка с капюшоном, синие джинсы, синие кроссовки с белой подошвой с логотипом белого цвета по бокам. При себе имел черный рюкзак.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 616-03-11, 8 (495) 616-03 -04, 8 (495) 616-03-09, 8 (495) 616-06-01 или в службу «102».Пресс-служба УВД по СВАО(499) 616-06-29