Инвестиции в проект составят более полумиллиарда рублей.

В Доброграде реализуют инновационный образовательный проект «Мир». Это будет образовательный кластер, в который войдут общеобразовательная школа, детский сад и образовательные центры для жителей и педагогов. Инвестиции в проект составят более полумиллиарда рублей.Новую школу на 275 мест построят уже в 2021 году.Её инфраструктура будет направлена на создание единого современного образовательного пространства для учёбы, исследований, проектной деятельности, творчества и активной жизни. Здесь будет 16 учебных классов, многофункциональные пространства, театр, три зала библиотек, две научные лаборатории, а также спортивная инфраструктура – внутренняя и внешняя, встроенная в городскую. Большое внимание планируется уделить формированию сильной команды педагогов.Образовательная модель школы в Доброграде будет основываться не только на федеральных государственных стандартах, но и на опыте лучших школ России, а также на передовых подходах зарубежных образовательных систем.Возведение школыположит начало масштабному развитию социальной инфраструктуры Доброграда в рамках проекта «Мир». В перспективе – возведение на этой территориицелого комплекса социальных объектов:детского сада на 100 мест в 2022 году и позднее –центров дополнительного образования для жителей и повышения квалификации педагогов.