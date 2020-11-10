Новые возможности для развития. В Камешково пришёл новый инвестор. Теперь на территории моногорода будут производить колбасы. На открытие производства приехал и Владимир Сипягин. По словам

Новые возможности для развития. В Камешково пришёл новый инвестор. Теперь на территории моногорода будут производить колбасы. На открытие производства приехал и Владимир Сипягин. По словам губернатора, реализация масштабного инвестиционного проекта с объёмом финансирования свыше 1 млрд рублей осуществляется при активной поддержке областной и районной администраций, ведь компания “Владимирский стандарт” является одним из крупнейших налогоплательщиков и