Смерть на дороге. В Камешковском районе на М-7 столкнулись два грузовика. Авария произошла после поворота на южный объезд Владимира в сторону Нижнего Новгорода. По предварительным данным

Смерть на дороге. В Камешковском районе на М-7 столкнулись два грузовика. Авария произошла после поворота на южный объезд Владимира в сторону Нижнего Новгорода. По предварительным данным полиции, грузовая ГАЗель врезалась в фуру. Большегруз с полуприцепом стоял в попутном направлении. Судя по фото очевидцев от передней части ГАЗели мало что осталось. ДТП произошло на крайней правой