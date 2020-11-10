На идущую по Рублево-Успенскому шоссе на пересечении с МКАД машину упала бетонная плита, передает . Чудом в результате этого пугающего ЧП никто не пострадал. Последствия произошедшего сняли ..

На идущую по Рублево-Успенскому шоссе на пересечении с МКАД машину упала бетонная плита, передает . Чудом в результате этого пугающего ЧП никто не пострадал. Последствия произошедшего сняли на фото и видео.