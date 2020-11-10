На идущую по Рублево-Успенскому шоссе на пересечении с МКАД машину упала бетонная плита, передает . Чудом в результате этого пугающего ЧП никто не пострадал. Последствия произошедшего сняли ..
<a href="https://33live.ru/novosti/10-11-2020-v-moskve-pridavivshaya-mashinu-betonnaya-plita-popala-na-foto.html" target="_blank">В Москве придавившая машину бетонная плита попала на фото</a> - На идущую по Рублево-Успенскому шоссе на пересечении с МКАД машину упала бетонная плита, передает . Чудом в результате этого пугающего ЧП никто не пострадал. Последствия произошедшего сняли ..
[url=https://33live.ru/novosti/10-11-2020-v-moskve-pridavivshaya-mashinu-betonnaya-plita-popala-na-foto.html]В Москве придавившая машину бетонная плита попала на фото[/url] - На идущую по Рублево-Успенскому шоссе на пересечении с МКАД машину упала бетонная плита, передает . Чудом в результате этого пугающего ЧП никто не пострадал. Последствия произошедшего сняли ..