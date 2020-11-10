На этой неделе в Москве зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом. Власти города приняли решение об ужесточении мер борьбы с заболеванием.
<a href="https://33live.ru/novosti/10-11-2020-v-moskve-vveli-dopolnitelnye-ogranicheniya-iz-za-koronavirusa-podrobnosti.html" target="_blank">В Москве ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса – подробности</a> - На этой неделе в Москве зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом. Власти города приняли решение об ужесточении мер борьбы с заболеванием.
[url=https://33live.ru/novosti/10-11-2020-v-moskve-vveli-dopolnitelnye-ogranicheniya-iz-za-koronavirusa-podrobnosti.html]В Москве ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса – подробности[/url] - На этой неделе в Москве зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом. Власти города приняли решение об ужесточении мер борьбы с заболеванием.