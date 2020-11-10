Он дважды ударил по ушам солдата, который не торопился на построение.

Военнослужащего по контракту из муромской воинской части признали виновным в неуставных отношениях и превышении полномочий. Об этом рассказали в военном следственном отделе по Владимирскому гарнизону.В марте 2020 года прапорщик в «сушилке» увидел, что солдат не торопится на построение. Будучи недовольным игнорированием приказа, старший по званию дважды ударил его ладонями по ушам.Инцидент был квалифицирован как нанесение лёгкого вреда здоровью. В результате прапорщик оштрафован на 40 000 рублей.