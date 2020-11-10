В Доброграде на встрече главы региона Владимира Сипягина с предпринимателями обсудили улучшение инвестиционного климата во Владимирской области.

В Доброграде на встрече главы региона Владимира Сипягина с предпринимателями обсудили улучшение инвестиционного климата во Владимирской области.Отмечено, что за 9 месяцев текущего года в регионе на 13,2% вырос уровень промышленного производства.«Взаимодействие администрации области с бизнесом происходит очень активно. За первые шесть месяцев размер инвестиций в основной капитал, по сравнению с 2019 годом, вырос на 11,5%. Индекс промышленного производства равен 113,3%. Показатели говорят о том, что, невзирая на пандемию коронавируса, экономика Владимирской области развивается», - подчеркнул губернатор.Он также отметил, что это свидетельствует о тесном взаимодействии и взаимопонимании предпринимателей области и органов государственной власти региона.